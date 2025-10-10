استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي

كتب - أحمد جمعة:

تستمر عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة القاهرة بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، بالإضافة إلى استمرار عملية التصويت في النقابات الفرعية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.