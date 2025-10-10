إعلان

وزير الأوقاف ينعى شقيقة إبراهيم محلب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:48 م 10/10/2025

المهندس إبراهيم محلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس إبراهيم محلب - رئيس وزراء مصر الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الدكتورة منى محلب.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزقها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها ومحبيها، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة اليوم على روح الفقيدة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم محلب شقيقة إبراهيم محلب وزير الأوقاف أسامة الأزهري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام
رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام