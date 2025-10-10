وزير الأوقاف ينعى شقيقة إبراهيم محلب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس إبراهيم محلب - رئيس وزراء مصر الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الدكتورة منى محلب.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزقها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها ومحبيها، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة اليوم على روح الفقيدة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.