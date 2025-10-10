المفتي يعزي إبراهيم محلب في وفاة شقيقته

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، في وفاة شقيقته الكريمة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

اقرأ أيضاً:

أجواء خريفية وظهور السحب.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مساء اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم

برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية