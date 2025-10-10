إعلان

المفتي يعزي إبراهيم محلب في وفاة شقيقته

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:54 م 10/10/2025

الدكتور نظير محمد عيّاد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، في وفاة شقيقته الكريمة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

إبراهيم محلب نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية

