العظمى بالقاهرة 28.. "الأرصاد": استمرار انخفاض الحرارة بأغلب الأنحاء

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بعدد من مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

و أوضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

