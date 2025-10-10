إعلان

انخفاض الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

05:00 ص 10/10/2025
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أنه يسود طقس خريفي معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق واضطراب بالملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

