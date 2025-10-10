كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي البارز، عن الأبعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى منطقة الخليج، واصفًا إياها بأنها كانت محطة حاسمة في المسار نحو إنهاء الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن هذه الزيارة لم تكن مجرد جولة دبلوماسية روتينية، بل أعادت رسم خريطة المصالح الأمريكية في الإقليم بشكل جذري، مشيرًا إلى أنها نسجت شبكة من العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة التي ربطت واشنطن بعمق بدول الخليج العربي.

وتابع: "الزيارة أسست لشراكات استراتيجية تمتد لآفاق بعيدة المدى"، موضحًا أن هذا التعميق للمصالح هو الذي جعل الولايات المتحدة طرفًا أكثر انخراطًا واستثمارًا في جهود إحلال السلام ووقف الحرب في غزة.

وتابع المفكر السياسي أن هذا العامل الخارجي اقترن بعامل داخلي حاسم، حيث أشار إلى أن التظاهرات المتصاعدة داخل الكيان الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكلت ضغطًا كبيرًا لا يمكن تجاهله.

وخلص سعيد إلى أن التقاء هذه العوامل (المصالح الأمريكية المتشابكة في الإقليم والضغوط الداخلية الإسرائيلية) هو الذي هيأ المناخ الناضج لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع نهاية لمرحلة دامية ويفتح الباب أمام تسويات سياسية جديدة.