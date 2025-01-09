مدير نجدة الطفل: بيع الأطفال عبر الإنترنت جريمة تستدعي العقاب

كتب- حسن مرسي:

أوضح صبري عثمان، مدير إدارة نجدة الطفل، أن ظاهرة عرض الأطفال للتبني بمقابل مادي ليست جديدة، بل تتخذ أشكالًا متعددة.

وأكد عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُبث على قناة "أم بي سي مصر"، أن هناك مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تتاجر بالأطفال، حيث يقوم البعض ببيعهم بينما يقوم آخرون بشرائهم. وتم إبلاغ النيابة، التي قامت بالقبض على العديد من المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وحول العقوبات المتعلقة ببيع الأطفال، أشار عثمان إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس المؤبد بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

كما أشار إلى وجود نوع آخر من المجموعات التي تتخصص في النصب على الراغبين في التبني، حيث يقوم القائمون على هذه المجموعات بطلب أموال مقابل توفير أطفال للتبني، رغم عدم توفر أي أطفال لديهم، مما يتيح لهم الحصول على الأموال بطريقة احتيالية.

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، أعلن عثمان أن المجلس القومي للأمومة والطفولة قد تقدم ببلاغ ضد صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات عن تبني الأطفال بمقابل مادي، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم.

اقرأ أيضا..

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟