هاني توفيق: الدعم النقدي يلائم المواطن المصري

كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الدعم النقدي يعتبر خيارًا ملائمًا للمواطن المصري، حيث يسهم في خلق حالة من الحراك في السوق.

خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أشار توفيق إلى وجود تخوفات ملحوظة من التحول إلى نظام الدعم النقدي، لكنه أبدى ثقته في قدرة المواطن المصري على التكيف مع هذا النظام.

وأوضح توفيق أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقارب 10 مليار دولار سنويًا، ويتركز معظم هذا الاستثمار في قطاع البترول، ورغم أن السوق المصري يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين، إلا أنه يجب معالجة المشاكل التي تواجههم، مثل البيروقراطية المعقدة وتعدد جهات الولاية، بالإضافة إلى الفساد الذي قد يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.

وأشار توفيق إلى أن توريق الموارد الدولارية المصرية يُعتبر أحد المصادر الهامة للحصول على قروض أو مد آجال الديون من قصيرة الأجل إلى طويلة الأمد.

وأوضح أن توريق جزء من موارد قناة السويس والسياحة يمكن أن يمنح الحكومة الفرصة للحصول على قروض بفائدة منخفضة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية للدولة.

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