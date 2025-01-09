إعلامي: سوريا جزأ من الأمن القومي المصري

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن هناك وفدًا أمريكيًا ذهب إلى سوريا وأبلغ أحمد الشرع بإزالة اسمه من قوائم الإرهاب، وإلغاء المكافأة المرصودة للإبلاغ عنه.

وأضاف "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الفصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد ذهبت إلى ليبيا وتحاول تهديد الدولة الليبية، معقبًا: "ربنا يستر على سوريا الفترة المقبلة، ربنا يستر وسوريا لا تذهب من العالم العربي".

ولفت إلى أنه حريص على متابعة الوضع في سوريا، لأن سوريا جزأ من الأمن القومي المصري، ويجب أن نلتفت لهذا الأمر جيدًا ومتابعته بصفة دائمة، لأن دمشق مهمة جدًا لبلدنا.

اقرأ أيضا..

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟