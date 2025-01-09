السيطرة على حريق منشأة ناصر وقرارات عاجلة من محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب في 4 مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، حيث تم السيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.

كما أكد محافظ القاهرة، أن الحريق امتد لـ 4 مصانع تدوير مخلفات فقط، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، كما لم يتأثر دير الأنبا سمعان بالحادث لبعده عن مكان الحريق.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المصانع والعقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وتواجد محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لنشوبه للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة عليه.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث على الفور.

اقرأ أيضا:

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟

تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى