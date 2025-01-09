أستاذ باطنة: الفيروس المنتشر في الصين قديم ويشهد تحورات طبيعية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد مؤنس، أستاذ الباطنة، أن الفيروس الذي ينتشر حاليًا في الصين ليس جديدًا، بل ظهر قبل 21 عامًا، وقد يكون قد أصاب العديد من الأشخاص على مر السنين.

وأوضح مؤنس، خلال حواره في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة "ام بي سي مصر"، أن الفيروسات تميل إلى التحور، حيث أن عدم تحورها قد يؤدي إلى موتها.

وأشار أستاذ الباطنة إلى أن الفيروس قد يتحور في اتجاهين: إما أن يصبح أكثر قوة وصعوبة، أو أن يضعف كما حدث مع فيروس كوفيد-19.

وأوضح الدكتور أحمد مؤنس، أستاذ الباطنة، أن كوفيد قد شهد تحورات أدت إلى ضعفه، مما جعله يصيب الأشخاص بشكل عادي للغاية.

وفيما يتعلق بسبب ظهور الفيروسات في الصين، أشار الدكتور أحمد مؤنس إلى أن الزحام الشديد والعادات الغذائية السيئة تلعبان دورًا كبيرًا في انتشار الفيروسات، هذه العوامل تساهم في خلق بيئة ملائمة لتحور الفيروسات وانتشارها بين السكان.

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