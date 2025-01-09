هل وصل حريق منشأة ناصر إلى دير القديس سمعان؟

كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة ما تردد عبر مواقع إخبارية ومنصات السوشيال ميديا، عن تضرر دير القديس سمعان جراء الحريق الذي نشب في أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر ، وامتد لـ 3 مصانع أخرى وجرى السيطرة عليه.

وأكدت محافظة القاهرة، وفق بيان رسمي، أن الدير لم يتأثر نهائيًا من الحريق حيث يبعد مسافة كبيرة عن منطقة الحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق.

وأكدت محافظة القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء 3 مصانع من الأربعة مصانع الذين نشب بهم الحريق، وجار السيطرة على الحريق بالمصنع الرابع.

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