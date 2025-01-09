أين الأجهزة الرقابية؟.. مصطفى بكري: ليه كيلو الأرز يوصل 34 جنيه؟

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك إجراءات جديدة بشأن زيادة الرواتب، معلقا “عاوز أقول لكم متقلقوش على البلد، وخلال 6 شهور هنقدر نوفر 1.5 مليار دولار شهريا من تقليل استيراد الغاز وباقي السلع”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتعجب من إرتفاع اسعار الأرز بنسبة 12%، معلقا “ليه كيلو الأرز أصبح سعره يتراوح ما بين 32 جنيه حتى 34 جنيه؟.. فين الأجهزة الرقابية عشان تاخد إجراءات عنيفة ضد هؤلاء؟، هو كل واحد هيغلي على مزاجه”

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن "الرئيس السيسي أكد أنه سيكون هناك تقييمات شاملة للحكومة بعد 6 أشهر من عملها، وبناءا على ذلك لا بد أن يكون هناك دور قوي.

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