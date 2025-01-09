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هل التهمت نيران حريق منشأة ناصر 10 عقارات؟.. بيان رسمي يكشف

09:35 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق منشأة ناصر
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كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة، ما تردد عبر مواقع إخبارية ومنصات السوشيال ميديا من أن الحريق الذي نشب في منطقة منشأة ناصر امتد إلى 10 عقارات.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان، أن الحريق نشب في أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، وامتد لـ 3 مصانع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق في 3 مصانع وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.

وبتواجد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات الإطفاء.

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محافظة القاهرة إبراهيم صابر السيطرة على حريق منطقة الزرايب حريق منشأة ناصر حريق بمصنع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية منطقة الزرايب بحي منشأة ناصر حريق منشأة ناصر امتد إلى 10 عقارات
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