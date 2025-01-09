متحدث الحكومة: دراسة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح متحدث الوزراء أن هذه الحزمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما أكد على أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وفي سياق متصل، أشار متحدث الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، وكبح جماح التضخم، وضبط الأسعار، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية على الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات.

كما أكد المستشار محمد الحمصاني، على اهتمام الحكومة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن هناك نقصًا في عدد المعلمين، وأن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة من خلال طرح مسابقات تعيين جديدة، والتعاقد مع معلمي الحصة.

وفيما يتعلق بالخصخصة، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات جديدة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وذلك بهدف زيادة الإيرادات وتشجيع الاستثمار. كما أعلن عن الانتهاء من تجهيز شركتي "وطنية" و"صافي" للطرح في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على وضع سقف للاقتراض الخارجي، وتخفيض الدين العام، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.

اقرأ أيضا:

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟

تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى