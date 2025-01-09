حريق هائل في عدد من المصانع بمنشأة ناصر والدفع بـ 10 سيارات إطفاء

حريق هائل في عدد من المصانع بمنشأة ناصر والدفع بـ

كتب- محمد نصار:

يتواجد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بموقع الحريق الذي نشب بأحد المصانع بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر وامتد لعدد 3 مصانع مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء وخزانين للمياه.

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