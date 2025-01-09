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"الرعاية الصحية" تنشر إنجازات 5 سنوات من التأمين الصحي الشامل -(فيديو)

08:57 م الخميس 09 يناير 2025

الهيئة العامة للرعاية الصحية

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كتب - أحمد جمعة:

حققت هيئة الرعاية الصحية، قفزات كبيرة في تقديم وتحسين الخدمات الصحية خلال 5 سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ انطلاقها تجريبيًا في يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد.

تضمنت الإنجازات تسجيل أكثر من 6 مليون مواطن، وتقديم 60.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، وإجراء أكثر من 660 ألف عملية، بالإضافة إلى إصدار 54 مليون وصفة طبية إلكترونية وتدريب 30 ألف كادر صحي.

كما بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات أكثر من 90%.

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