"الرعاية الصحية" تنشر إنجازات 5 سنوات من التأمين الصحي الشامل -(فيديو)

كتب - أحمد جمعة:

حققت هيئة الرعاية الصحية، قفزات كبيرة في تقديم وتحسين الخدمات الصحية خلال 5 سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ انطلاقها تجريبيًا في يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد.

تضمنت الإنجازات تسجيل أكثر من 6 مليون مواطن، وتقديم 60.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، وإجراء أكثر من 660 ألف عملية، بالإضافة إلى إصدار 54 مليون وصفة طبية إلكترونية وتدريب 30 ألف كادر صحي.

كما بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات أكثر من 90%.

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