أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان إن السحب الرعدية تؤثر على مناطق متفرقة من مطروح والصحراء الغربية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الأرصاد، أن الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانا تمتد غدآ إلى باقي السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

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