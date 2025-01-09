فرحة المواطنين بوصول أول قطار أحادي السكة لمدينة نصر ضمن مشروع مونوريل -(فيديو)

أول قطار أحادي السكة لمدينة نصر ضمن مشروع مونوريل

كتب-عمرو صالح:

بدأت الهيئة القومية للأنفاق تجربة قطار المونوريل فى منطقة مدينة نصر، حيث دخل قطار المونوريل محطة رقم 4 بخط العاصمة الإدارية، وذلك ضمن التشغيل التجريبى بدون ركاب الجارى، وذلك وسط فرحة المواطنين ببدأ تجربة التشغيل.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

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