أستاذ أمراض صدرية يحذر من "الليمون والعسل" لعلاج الكحة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن الكثير من الناس يلجأون إلى الأعشاب والخلطات الطبيعية مثل ورق الجوافة، لبان الذكر، والعسل بالليمون لتخفيف أعراض الكحة، ورغم أن هذه العلاجات شائعة، إلا أنه يجب أن نكون حذرين في استخدامها.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب قصر العيني، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، أن الأعشاب قد تكون مفيدة في بعض الحالات، لكنها ليست دائمًا مدروسة أو موصى بها بشكل علمي من قبل الأطباء، لافتا إلى أن الأعشاب قد تكون مفيدة ولكننا لا نستطيع أن نوصي بها إلا بعد دراستها بشكل علمي وتأكد من فعاليتها.

وأضاف أنه على الرغم من أن لبان الذكر، مثلًا، يعتبر من العلاجات التقليدية التي يُقال إنها تهدئ الكحة، إلا أن هناك اختلافًا في الفعالية حسب طريقة التحضير والجرعة المستخدمة، محذرا من استخدام الأعشاب بشكل عشوائي دون معرفة الطريقة الصحيحة لها.

كما تحدث عن العسل بالليمون، مشيرًا إلى أنه لا يُنصح بتناوله أثناء الإصابة بالكحة، موضحا أن الليمون والحمضيات بشكل عام تزيد من تهيج الحنجرة وتفاقم الكحة، خاصة إذا كانت المواد حمضية أو مركزة، مثل تناول ملعقة عسل مركز مع الليمون وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تهيج الحلق بدلًا من التخفيف من الأعراض.

وأكد أنه من المهم ألا نتبع العلاجات التقليدية دون استشارة الطبيب، مشددًا على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية المعتمدة فقط لتجنب أي مضاعفات، وإذا كانت الكحة مزمنة أو شديدة، يجب استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

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