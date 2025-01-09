تفاصيل لقاء "مستقبل وطن" بأحزاب الوفد و الجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر

كتب- عمرو صالح:

استضاف حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، قيادات حزب الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر، استكمالا لسلسلة اجتماعاته التحضيرية، للإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة.

وشارك في الجلسة التحضيرية كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام والنائب احمد دياب الأمين العام المساعد للحزب والنائب خالد شلبى أمين التنظيم المركزى و السادة أمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن.، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب ياسر الهضيبي السكرتير العام والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد والنائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر.

واستهدف الإجتماع، التشاور حول الخطوط العريضة، لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي يأتي على رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى.

وتداول الحضور الرؤى والآراء الخاصة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد كما تم التوافق خلال الاجتماع على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات و التى من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

وكانت النسخة الأولى من "ملتقى الأحزاب السياسية"، انطلقت في يونيو عام 2023، تحت شعار (حصاد عام مضى ورؤية عام مُقبل) وتضمنت إستعراض أبرز جهود الأحزاب ووضع الرؤى المُستهدفة في محاور (الأجندة التشريعية - النشاط السياسي الحزبي - العمل المُجتمعي) .. والتأكيد على دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.

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