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الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الصومالي

06:46 م الخميس 09 يناير 2025

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسل

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالسيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

في بداية اللقاء، رحب القائد العام للقوات المسلحة بوزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء، مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الصومالي، عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الإفريقية، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى بدولة الصومال، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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