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نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

06:01 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    قوات حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    قوات حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    قوات حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    قوات حرس الحدود
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كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود، في تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة، وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة.

قوات حرس الحدود العناصر الإجرامية والمهربين الأمن القومي المصري
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