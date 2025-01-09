صور حريق سوق التوفيقية.. إصابة 3 حالات باختناق وحروق

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي نشب أعلى العقار رقم 18 شارع سوق التوفيقية بحي الأزبكية لمتابعة جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بحجرة أعلى سطح العقار المكون من أرضي و4 طوابق، تستخدم كمخزن كاوتش وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق والإطفاء بتواجد 7 سيارات إطفاء.

ونتج عن الحريق 3 حالات إصابة باختناق، وحروق طفيفة وتم إسعافهم بموقع الحادث، ولم يمتد الحريق إلى مبان أخرى.

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