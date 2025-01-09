الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تأثر حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بمنخفض جوي يبدأ تأثيره مساء اليوم على محافظة مطروح، متسببًا في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون أحيانًا رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

تفاصيل حالة الطقس

أضافت "غانم" في تصريحات إلى مصراوي، أن المنخفض الجوي سيتحرك من الغرب إلى الشرق، ما يؤدي إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة يومي الجمعة والسبت على محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية.

وأكدت أن المحافظات الساحلية ستشهد التأثير الأكبر، بينما ستكون فرص الأمطار ضعيفة في المحافظات الداخلية، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة، ولكن بدرجة أقل مقارنة بالمناطق الساحلية.

وأوضحت أن يوم الأحد سيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية مع تلاشي فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستظل حول المعدل الطبيعي، وقد ترتفع قليلًا في بعض المناطق.

وأكدت منار غانم، أن فترات الليل ستشهد طقسًا شديد البرودة مع انخفاض في درجات الحرارة، إلى جانب ظهور الشبورة المائية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بما يلي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل.

- القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية صباحًا.

- متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا:

نقل برنامجي محمد مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم

تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى من صباح اليوم

كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة

فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ36 ألف جنيه.. خطوات التقديم