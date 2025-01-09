صور.. تشييع جنازة الإعلامية ليلى رستم من مسجد مصطفى محمود

كتب-عمرو صالح:

تصوير- صامويل عادل:

شيع العشرات من المواطنين جنازة الإعلامية ليلى رستم، عصر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكانت الإعلامية ليلى رستم، قد فارقفت عالمنا في الساعات الأولى من اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا.

ليلى رستم، واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، وعمها الفنان زكي رستم الذي منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل في مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمي عام 1960.

بدأت مشوارها المهني في الإذاعة كمذيعة ربط في البرنامج الأوروبي، وفي 1960 انتقلت للعمل في التليفزيون المصري "ماسبيرو" بعد افتتاحه وأصبحت من الجيل الأول للمذيعات في التليفزيون المصري مع سلوى حجازي، وأماني ناشد، وتماضر توفيق، وظلت 7 سنوات قارئة للنشرة الفرنسية.

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