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نقيب الإعلاميين ينعي الاعلامية ليلى رستم

04:38 م الخميس 09 يناير 2025

الدكتور طارق سعدة

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كتب- محمد أبو بكر:

نعى الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ من الحزن والأسى الإعلامية القديرة ليلى رستم التي وافتها المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامية الراحلة ليلى رستم بدأت حياتها المهنية مع انطلاق أول شرارة للتلفزيون المصري في 23 يوليو 1960 كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة الفرنسية لبلاغتها الشديدة وخلال فترة قصيرة بالتلفزيون المصري قدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية منها "نافذة علي العالم" ومن أشهر تلك البرامج برنامج "الغرفة المضيئة" وبرنامج "نجمك المفضل" حيث التقت ليلى رستم مع كبار الممثلين والأدباء والشعراء رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.

ودعى نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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طارق سعده مجلس الشيوخ ليلى رستم
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