حصاد صندوق تحيا مصر في 2024.. خدمة 8.3 مليون مواطن عبر قوافل الحماية الاجتماعية

كتب- محمد نصار:

شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في المبادرات والقوافل الاستثنائية التي نظمها صندوق تحيا مصر، في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم الشامل للأسر الأَوْلى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

في هذا السياق، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق يمثل تجسيدًا لرؤية الرئيس في إنشاء كيان داعم لأجهزة الدولة، يحمل الأمل للمصريين من خلال تقديم حلول مرنة للتحديات التي تواجهها الدولة، ويلعب الصندوق دورًا فاعلًا في المشاركة بمختلف المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة ملايين المصريين.

وأشار إلى أن مساهمة الرئيس منذ بداية تأسيس الصندوق كانت ولا تزال ذات أثر كبير في تعزيز الثقة بين المساهمين.

مساعدات صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

أضاف "عبد الفتاح"، أن نشاط الصندوق امتد خارج حدود الدولة المصرية ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بـ 4 قوافل مساعدات تتضمن 507 شاحنات بها أكثر من 8 آلاف طن، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الغذائية وكل الاحتياجات الأساسية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وتقديم الدعم المادي والعيني لمن هم وافدين ومقيمين ضيوفًا أعزاء على أرض مصر، إيمانًا بأهمية التضامن الإنساني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الصندوق أخذ منذ إطلاقه على عاتقه إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة من خلال اعتماده على أفكار مبتكرة، وقد أثمرت جهوده عن تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات خلال عام 2024، حيث تعكس التزام الصندوق بتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للأسر الأَوْلى بالرعاية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

محور الرعاية الصحية

يلتزم صندوق تحيا مصر من خلال المبادرات وبرامج الرعاية الصحية، بالعمل على تحقيق رؤية طموحة تتمثل في تقديم خدمات طبية شاملة، بدءًا من الوقاية من الأمراض وانتهاء بالعلاج وإجراء العمليات، للمساهمة في تقليل العبء عن المرضى وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين في كل محافظات الجمهورية، وخلال عام 2024 نفذ الصندوق عددًا من المبادرات الصحية استفاد منها 75.972 مواطن وذلك في إطار السعي لضمان وصول الخدمات الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع المصري بشكل عام.

القوافل الطبية الشاملة

نظم الصندوق، الكثير من القوافل الطبية الشاملة لتصل لأكثر من 45 ألف مواطن من الأسر الأَوْلى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وتغطي القوافل مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب 8 تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية.

وتقدم القوافل، جميع الخدمات الطبية، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى المستشفى لإجراء العملية، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانية، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية.

مبادرة قلوبهم مسؤوليتنا

خلال عام 2024، تم إطلاق مبادرة قلوبهم مسؤوليتنا بهدف تقديم الدعم للأطفال الذي يعانون من أمراض القلب من خلال تمويل إجراء عمليات تركيب الصمامات القلبية، باستخدام أحدث التقنيات من القسطرة التداخلية، والتي تعتبر بديلًا عن عمليات جراحة القلب، وتم إجراء 12 عملية للأطفال مرضى القلب بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال.

مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

أجرى الصندوق، نحو 850 عملية مياه بيضاء للمواطنين الأَوْلى بالرعاية من خلال قوافل للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ويتم خلالها التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، إلى جانب توفير النظارات الطبية وتحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي لإجراء العمليات اللازمة لها، وذلك في 27 محافظة.

توفير أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية

تهدف المبادرة لتوفيرالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة الهولندية، حيث تم تقديم الدعم ل 157 مستشفى من المستشفيات الحكومية والجامعية، وتوزيع 3 ماكينات، رئتين وقلب صناعي، و19 سرير عناية مركزة للأطفال، وتوفير مستلزمات المستشفيات مثل (ثوب واقي للعمليات، مطهرات، ستائر أسرة مرضى، نظارات حماية، قفازات، وبدل وقاية للعمليات).

دعم الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية

في مجال الرعاية الصحية، تم توزيع 119,000 طقم طبي (238,000 قطعة) من الملابس الطبية (الزي الطبي وملابس العمليات) على 30 ألف طبيب وممرض، بالتعاون مع شركة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة، ولكل كادر طبي 4 أطقم مصنعة من خامات لها قدرة عالية على مقاومة البكتيريا، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية للسلامة والجودة، وذلك في عدد 73 مستشفى 21 محافظة.

مبادرة كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوي

تهدف المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" إلى إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية، لدعم جهود وزارة الصحة و السكان في هذا الشأن، وقد شهد عام 2024 توفير 9 ماكينات غسيل كلوي بثلاث مستشفيات حكومية، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم الكلى بالمستشفى من مرضى الفشل الكلوي، من الحالات التي تحتاج غسيلًا أسبوعيًّا، إلى جانب القضاء على قوائم الانتظار، ورفع العبء عن كاهل المرضى، وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

كثف صندوق تحيا مصر جهوده للتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية خلال عام 2024، وشملت 9 تخصصات طبية (جراحة القلب المفتوح، القسطرة القلبية، جراحة تغيير المفاصل، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة للأطفال، زراعة القرنية، جراحات المياه البيضاء، جراحة الأورام، والمخ والأعصاب)، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات الحرجة في أسرع وقت ممكن، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك بتكلفة مالية بلغت 500 مليون جنيه.

محور الحماية الاجتماعية

نجحت برامج الدعم الاجتماعي في بناء جسر من التكافل والتراحم بين المصريين وبعضهم البعض، حيث تمتد خلاله أوصال الخير ليصل إلى أكثر من 8.3 مليون مواطن ممن يستحق الدعم، وساهم الصندوق بشكل فعال في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية، ونفذ العديد من المبادرات التي أسهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأَوْلى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قوافل استثنائية أدخلت السعادة على قلوب الكثير من المستفيدين، حيث يسعى الصندوق من خلال هذا النهج إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ودمجهم في برامج الحماية الاجتماعية بشكل فعال.

مبادرة دكان الفرحة

نجحت مبادرة "دكان الفرحة" في الوصول إلى آلاف الأسر الأَوْلى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم توزيع عدد 1,108,200 قطعة من الملابس، والأجهزة المنزلية، والمستلزمات الأساسية، خلال 38 معرضًا، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأَوْلى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وتسعى معارض الملابس إلى الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في كل ركن من أركان المحافظة، وذلك من خلال تطبيق معايير دقيقة تحدد الأسر المستحقة للدعم، مثل الأسر التي تعولها امرأة، والأسر التي تعاني من فقدان العائل، والأسر التي يعاني عائلها من مرض مزمن يمنعه من العمل.

ووفرت معارض دكان الفرحة للأسر الأَوْلى بالرعاية أكثر من 711,700 قطعة من الملابس بالإضافة إلى الأحذية، والإكسسوارات، والمفروشات، وألعاب الأطفال، والأدوات والمستلزمات المدرسية، من خلال 20 معرض كساء، لإتاحة الفرصة لأكثر من 64,700 أسرة مستحقة لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، ولكل أسرة فرصة اختيار 15 قطعة متنوعة تلبي احتياجاتها.

كما وفرت معارض دكان الفرحة للطلاب الأَوْلى بالرعاية في جامعات حكومية، أكثر 235,000 قطعة من الملابس الجديدة خلال 12 معرض كساء ضمن سلسلة من المعارض تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وذلك للسعي إلى تهيئة بيئة محفزة لطلاب الجامعات، وتوفير الإمكانيات التي تدعم إبداعاتهم وتشجعهم على المشاركة الفعالة.

وتم توزيع 161,500 قطعة ملابس وألعاب أطفال وأدوات مكتبية للأطفال في دور الأيتام، خلال عدد من الاحتفاليات التي نظمها الصندوق.

وقدمت مبادرة دكان الفرحة تجهيزات الزواج لـ 719 فتاة من الفتيات الأَوْلى بالرعاية لا سيما اليتيمات، وذوات الهمم، حيث تم تسليم كل فتاة مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهو، شنطة مستحضرات عناية شخصية، مفروشات، قسائم مشتريات مجانية بقيمة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه.

دعم صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الهمم "

قدم صندوق تحيا مصر، الدعم والتمويل للعديد من مشروعات صندوق عطاء وذلك بقيمة 180 مليون جنيه، وذلك لتذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم؛ حيث أن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم دعم صندوق "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم بمبلغ 100 مليون جنيةه، لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توفير الدعم لـ 11.875 مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة المرضي بالشلل دماغي في محافظة الإسكندرية بحزمة متنوعة من الأنشطة والمساعدات الاجتماعية.

وخلال معارض دكان الفرحة، وأسبوع الخير، والاحتفاليات، تم تخصيص 4.050 قسيمة بقيمة 500 جنيه، و1000 كرتونة سلع غذائية، و500 حقيبة مدرسية، و2 طن لحوم مجمدة، و6000 عبوة لبن مجفف، و250 كرسي متحرك، و50 عصى مكفوفين، و50 آلة من أدوات الكتابة بطريقة برايل).

مبادرة بالهنا والشفا

حققت مبادرة "بالهنا والشفا" أثرًا بالغ الأهمية في حياة ملايين الأسر المصرية منذ انطلاقها، حيث ساهمت في توفير الدعم الغذائي وقد استطاعت المبادرة من خلال قوافلها المتنقلة، ووصلت إلى أقصى المناطق النائية وتوفر الدعم الغذائي اللازم، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق.

واستطاعت مبادرة بالهنا والشفا، خلال عام 2024 تقديم خدمات الدعم الغذائي لما يقرب من 7,300,400 مستفيد من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في توفير المواد الغذائية.

وخلال شهر رمضان الفضيل، قدمت حملة أبواب الخير نحو 1,117,600 كرتونة سلع غذائية.

وقد حققت حملة إفطار صائم، نجاحًا باهرًا بفضل التعاون المثمر بين الصندوق والمنظمات المجتمع المدني والمتطوعين، وذلك من خلال 35 مطبخًا موزعة على المحافظات المختلفة، وقد تم توزيع ما يقرب من 257 طنًا من اللحوم لتلبية احتياجات أكثر من مليون وربع مليون أسرة، بالإضافة إلى توزيع عدد 45,000 وجبة سريعة التجهيز خلال شهر رمضان ليصل إجمالي الوجبات إلى 1,330,000 وجبة ساخنة.

وتم تدريب فريق المطبخ من قبل متخصصين على طرق السلامة والصحة الغذائية مثل ارتداء الكمامات والجوانتي وغطاء الرأس وطرق التعقيم، وطرق الطهي والتعامل مع كل أصناف المواد الغذائية لطهي الوجبات بطريقة آمنة، والحرص على كل الإجراءات الاحترازية.

مبادرة تكية المحروسة

شارك صندوق تحيا مصر، في تنفيذ مشروع تكية المحروسة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وتم تقديم الدعم باللحوم والمواد الجافة لعدد 22 مطبخًا في 16 محافظة لتجهيز الوجبات الساخنة، وتوفير 32,400 وجبة ساخنة، وتوزيعها على الأسر الأَوْلى بالرعاية.

مبادرة أضاحي

في عيد الأضحى المبارك 2024 تم إطلاق مبادرة أضاحي من صندوق تحيا مصر، بهدف توزيع رؤوس الماشية على مؤسسات المجتمع المدني، لذبحها خلال أيام التشريق وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر الأَوْلى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

المبادرة تتضمن توزيع 137 طنًا من اللحوم الطازجة من 547 رأس ماشية، تم ذبحهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، داخل 20 مجزرًا متخصصًا، وتوزيعها على أكثر من 350 ألف مواطن من المواطنين الأَوْلى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع 59 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

مبادرة راجعين المدارس

مع بدء العام الدراسي الجديد، استطاعت المبادرة توفير 17 ألف حقيبة مدرسية، وكراسات، وألوان، وزجاجات مياه، وأقلام، لتوزيعها علي طلاب المدارس الحكومية.

مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية والمفروشات

مع بداية فصل الشتاء، تم توزيع البطاطين والألحفة والأغطية للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وذلك أثناء تنفيذ معارض للأسر الأَوْلى بالرعاية.

حملة أسبوع الخير

تهدف الحملة، إلى تقديم كل خدمات الصندوق للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة على مدار 7 أيام؛ واستهدفت حملة أسبوع الخير 29 ألف أسرة بمحافظات الإسكندرية، وشمال سيناء، وأسيوط، من خلال معارض دكان الفرحة لتوزيع الملابس والمستلزمات المنزلية، ولعب الأطفال، والسلع الغذائية، واللحوم المجمدة، توزيع المستلزمات المدرسية علي الطلبة، والكشف من خلال قافلة طبية شاملة التخصصات، وتوفير الأدوية، والأشعة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي إلى المستشفى لإجراء العمليات مجانًا، بالإضافة إلى تسليم تجهيزات الزواج إلى الفتيات الأولى بالرعاية.

محور التنمية العمرانية

المساهمة في بناء مدن بشائر الخير

تعد مدن "بشاير الخير" بالإسكندرية من أهم مشروعات التطوير التي شهدتها المحافظة والتي تمس حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة الفرش والتجهيز، حيث بلغت نسبة مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائرالخير لعام 2024 نحو 350 مليون جنيهًا.

مشروع تطوير وتنمية قرية سيدي عبد الرحمن - العلمين

عمل صندوق تحيا مصر، على متابعة تشغيل وتطوير مجمع خدمات سيدي عبد الرحمن، بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح، ويستهدف توفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية داخل صرح واحد، يعمل وفق أحدث النظم الإلكترونية، وبنظام الشباك الواحد، فضلًا عن الربط الشبكي مع منصة (مصر الرقمية)، واستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، حيث يضم المجمع الخدمي: مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية.

وتم استكمال مشروع مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بقيمة 1.5 مليون جنيه، وافتتاح بنك مصر لضمان تسهيل وتقديم الخدمات البنكية لسكان مدينة العلمين والمناطق المحيطة، وبما يتفق مع نهج الدولة في إتاحة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم اختيار موظفي الفرع من المقيمين بمحافظة مطروح لإتاحة فرص العمل في المجال المصرفي وتكنولوجيا المعلومات.

مشروعات مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان

شهد مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بقيمة 33,400,000 جنيه، وتضم مشروعات قرى نصر النوبة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وتطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادي النقرة بمركز نصر النوبة، واستكمال مباني ومرافق قريتي إبريم ووادي العرب بالظهير الصحراوي بنصر النوبة.

كما تشمل توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة، وإنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار غزيرة ورعدية وحبات برد على هذه المناطق

صائدة المشاهير.. وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 87 عامًا

سوريا وغزة والصومال.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس البرلمان الأوروبي

تحذير من تداخلات الأدوية مع البروتينات واللحوم.. هيئة الدواء تكشف أبرز الأصناف