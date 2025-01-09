رئيس الإذاعة يكشف سبب نقل برنامجي مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم

كتب- محمد سامي:

كشف محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، سبب نقل عدد من البرامج من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة البرنامج العام.

وأوضح "نوار"، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة تحديث شاملة للبرامج المقدمة على مستوى الإذاعات الوطنية كافة، بهدف تقديم محتوى متنوع وجذاب يواكب تطلعات المستمعين.

وقال نوار: نعمل دائمًا على تطوير برامجنا لتلبية احتياجات الجمهور وإثراء الساحة الإعلامية بمحتوى هادف وقوي.

وأضاف أن البرامج تم نقلها في إطار إسراء اذاعة البرنامج العام وتحديث الخريطة البرامجية لتقديم برامج قوية.

وفي إطار هذه الخطة، أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن نقل 4 برامج من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة البرنامج العام وعدد من الإذاعات الأخرى.

وذكر بيان الهيئة الوطنية للإعلام أن البرامج الأربعة المنقولة هي:

- برنامج خاطرة دعوية، تقديم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

- برنامج دقيقة طبية، تقديم الدكتور حسام موافي.

- برنامج ومضة تفسيرية.

- برنامج دقيقة فقهية.

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