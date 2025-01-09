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نقل برنامجي محمد مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم

03:13 م الخميس 09 يناير 2025

الدكتور حسام موافي

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كتب- محمد نصار:

في إطار تنويع خريطة البرامج لإذاعة البرنامج العام

قرر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقل 4 برامج من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة البرنامج العام وإذاعات أخرى.

البرامج الأربعة، بحسب بيان الهيئة الوطنية للإعلام، هي:

1- برنامج خاطرة دعوية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

2- برنامج دقيقة طبية، للدكتور حسام موافي.

3- برنامج ومضة تفسيرية.

4- برنامج دقيقة فقهية.

كان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد عقد اجتماعًا اليوم مع أسرة إذاعة القرآن الكريم، ومن المقرر أن تشهد إذاعات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط تحديثًا كبيرًا العام الجاري.

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حسام موافي محمد مختار جمعة إذاعة القرآن الكريم
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