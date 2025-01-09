تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى من صباح اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، في تطور جديد للنشاط الزلزالي الذي بدأ منذ 21 ديسمبر الماضي، عن وقوع 4 زلازل في الساعة الأولى من صباح اليوم 9 يناير 2025، بالقرب من بركانَي دوفن وفنتالي في منطقة الأخدود الإثيوبي.

وأشار "شراقي"، إلى أن الزلازل التي وقعت كانت بقوة تتراوح بين 4.4 و4.0 درجة على مقياس ريختر، ما يعكس استمرار النشاط الزلزالي في هذه المنطقة الجغرافية النشطة.

إجلاء آلاف السكان من المناطق المتضررة

أجلت السلطات الإثيوبية منذ يومين حوالي 80 ألف شخص من السكان الذين يعيشون بالقرب من المناطق المهددة، وذلك خوفًا من زيادة النشاط الزلزالي أو البركاني في الأيام القادمة.

عدد الزلازل في بداية العام الجديد

أكد أستاذ الجيولوجيا، أن عدد الزلازل التي حدثت منذ بداية العام الجديد 2025 حتى صباح اليوم بلغ 64 زلزالًا، تراوحت قوتها بين 4.3 و5.8 درجة على مقياس ريختر، ما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي بشكل ملحوظ في المنطقة.

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