سحر طلعت مصطفى: مكافحة البيع بأقل من التكلفة يعزز جودة الخدمات السياحية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية القرار الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والخاص بمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة في المنشآت السياحية.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار القطاع السياحي في مصر، ويسهم في تنظيم العمل داخل المنشآت السياحية، بما يرفع من مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة للسائحين.

وقالت سحر طلعت مصطفى: "منع البيع بأقل من سعر التكلفة يعزز جودة الخدمات المقدمة للسائحين، ويرفع من مستوى التجربة السياحية في مصر، مما يسهم في تعزيز سمعتها عالميًا كمقصد سياحي مميز."

دعم سمعة مصر السياحية

أشارت النائبة، إلى أن القرارات التي تنظم القطاع السياحي، مثل هذا القرار، تلعب دورًا محوريًا في حماية سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأضافت أن تحسين جودة الخدمات والتجارب المقدمة للسائحين يعزز مكانة مصر في السوق السياحي العالمي، ويجعلها وجهة أكثر جذبًا للوفود من مختلف الدول.

زيادة وعي العاملين بالقطاع

طالبت النائبة، بضرورة التركيز على تعزيز وعي العاملين في القطاع السياحي بأهمية تقديم خدمات متميزة لضيوف مصر.

وأكدت أن رفع كفاءة العاملين وتحفيزهم على الالتزام بالمعايير السياحية العالمية يسهم في زيادة أعداد السائحين وتحسين صورتهم عن التجربة السياحية في مصر.

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