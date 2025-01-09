موضوعات خطبة الجمعة لجميع المحافظات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة الموحدة لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتعد هذه الجمعة الثانية، بعد إجراء وزارة الأوقاف تغييرات على موضوعات خطبة الجمعة، لتكون الأولى موحدة على جميع المساجد، والثانية تناسب طبيعة كل محافظة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة "الأولى" الموحد على مستوى الجمهورية بعنوان: "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ"، وأكدت أن الهدف من الخطبة توعية جمهور المسجد بأهمية التعايش السلمي باعتباره من أهم أسباب استقرار المجتمع.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن موضوع خطبة الجمعة الثانية يستهدف معالجة مشكلة تنظيم الأسرة، ويتم تناوله بمحافظات (قنا، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر).

وقالت وزارة الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة الثانية لباقي المحافظات يستهدف معالجة مفهوم المواطنة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن الخطبة الثانية تم تخصيصها لتلائم الحال الموجود في كل محافظة على حدة، مما يحقق لنا الحفاظ على الخطبة الموحدة من ناحية، والتفاعل مع هموم المصريين التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى فيتحقق بذلك نقلة كبيرة في طبيعة الخطاب الديني وتجاوبه مع هموم الإنسان المصري، وتقديم الرؤية المنيرة التي يتحقق بها مقاصد الشرع الشريف، وتسعى لأمان الوطن وتوعية أبنائه الكرام.

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