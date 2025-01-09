فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ36 ألف جنيه.. خطوات التقديم

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك، ضمن جهودها لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة:

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

مزايا وظائف البوسنة والهرسك

أشارت الوزارة إلى أن المقبولين في وظائف البوسنة والهرسك سيحصلون على العديد من المزايا:

- راتب شهري يصل إلى 700 يورو (ما يعادل 36 ألف جنيه مصري).

- حوافز مرتبطة بأداء العامل.

- توفير سكن مجاني تابع للشركة.

- تقديم وجبات غذائية خلال ساعات العمل.

- زي عمل خاص وتدريب على السلامة المهنية.

- تأمين صحي واجتماعي ومعاش.

- مدة العقد سنة قابلة للتجديد.

- العمل في بيئة مهنية مع فريق يتمتع بخبرات عالية.

كيفية التقديم على وظائف البوسنة والهرسك

أكدت الوزارة، أن التقديم مجاني تمامًا دون أي رسوم أو وسطاء، ويتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة، وبدء استقبال الطلبات يوم الاثنين 6 يناير، ويستمر لمدة أسبوع.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف بالخارج

يُشترط تقديم المستندات التالية:

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- العمر بين 30 و45 عامًا.

- معرفة اللغة الإنجليزية تعتبر ميزة إضافية.

- تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية

3215 فرصة عمل متاحة في 8 محافظات

في نفس السياق، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تقدم مئات الفرص للشباب في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

النشرة تضمنت 3215 فرصة عمل متوفرة في 8 محافظات تشمل:

- القاهرة.

- الجيزة.

- القليوبية.

- الشرقية.

- السويس.

- المنوفية.

- المنيا.

- أسيوط.

تخصصات فرص العمل المتاحة

تشمل الوظائف المتاحة:" أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسين (كهرباء، ميكانيكا، إنتاج، وجودة)، محاسبين، عمال إنتاج، أفراد أمن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

وظائف لذوي الهمم

النشرة ضمت أيضًا فرص عمل لذوي القدرات الخاصة ضمن تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم الشركات بتوظيف نسبة 5% من ذوي الهمم، برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي.

آلية التقديم

يتم التقديم على هذه الوظائف من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

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