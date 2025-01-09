ماذا قدمت محافظة القاهرة خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان؟

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، لضمان استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عامًا، خاصة وأنها قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية، كما أنها كانت انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأشار "صابر"، في بيام الخميس، إلى أن المبادرة هدفت إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال العمل على بناء الإنسان في كل القطاعات المختلفة والتنمية البشرية للأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن عدد الفعاليات التي نفذتها المحافظة في إطار مبادرة "بداية جديدة " خلال 100 يوم بلغ 125028 فعالية استفاد منها 12376846 مواطنًا.

في مجال الصحة، بلغ عدد الخدمات التي قدمتها مديرية الشئون الصحية في إطار المبادرة 11105480 خدمة من بينها 36173 خدمة في مجال الرعاية العلاجية استفاد منها 4731245 مواطنًا، و30619 خدمة في مجال الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة استفاد منها 4055016 مواطنًا.

وبلغ عدد خدمات الطب الوقائي 5633 خدمة استفاد منها 788198 مواطنًا، وبلغ عدد خدمات التثقيف الصحي 8703 خدمة استفاد منها 883111 مواطنًا، بينما استفاد 349666 مواطنًا من المبادرات الرئاسية .

وقدمت المحافظة في محور التعليم، أنشطة وبرامجًا لمحو الأمية الرقمية بمدينة الأسمرات والتوعية بأهمية التطور التكنولوجي، وذلك بإلقاء 41 محاضرة استفاد منها 1025 فتاة، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية بإجمالي 780 نشاطًا استفاد منها 474318 مواطنًا.

وفي مجال الرياضة، دشنت مديرية الشباب والرياضة، العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج والندوات التثقيفية بإجمالي عدد 2960 نشاطًا استفاد منها 122840 مواطنًا بالعاصمة.

كما نفذت مديرية الثقافة، 138 نشاطًا ما بين ندوات ومهرجانات ثقافية، وفنية، ومعارض فنية وتراثية استفاد منها 12097 مواطنًا.

ونفذت مديرية التضامن الاجتماعي، 254 نشاطًا استهدف تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا استفاد منها 18497 مواطنًا.

كما نفذت المحافظة، عدة مبادرات فرعية من بينها مبادرة "اتدرب.. تأهل" والتي تستهدف تمكين الشباب والفتيات، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، وقد تم تنفيذ 7 ندوات و20 ورشة ومعرضًا عن صناعة الإكسسوارات، والسبح، والجلود، والمخبوزات، وحفظ الأطعمة، استفاد منها 996 شابًا وفتاة.

ونفذت المحافظة، مبادرة "حلها في تدويرها" والتي تستهدف رفع الوعى البيئي نحو تدوير المخلفات، والاستفادة منها، وقد تم عقد 4 ندوات، وورشتين استفاد منها 397 من السيدات والشباب.

ونفذت المحافظة، في إطار مبادرة "بداية جديدة" عدة ملتقيات توظيف، وتم توفير 3000 فرصة عمل على مستوى المحافظة.

كما تم تنفيذ برنامج "أنت أقوى من المخدرات" من خلال عقد ندوات توعوية بالأسمرات، والخيالة، والمحروسة، وأهالينا، ومعًا، وروضة السيدة زينب، استفاد منها 4618 مواطنًا.

ونفذت وحدات السكان بأحياء العاصمة، 327 نشاطًا ما بين برامج وندوات توعوية، وتثقيفية، ومحو الأمية استفاد منها 57171 مواطنًا.

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