اقتصادية النواب: قمة مصر وقبرص واليونان تحقق مكاسب كبرى للدول الثلاث

كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته الكاملة في أن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة ستثمر عن مكاسب متنوعة للدول الثلاث في مجالات السياسة، والاقتصاد، والاستثمار، والسياحة وغيرها.

وأشار "عبد الحميد" إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه القمة، التي تعد العاشرة منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثي عام 2014، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية المشتركة بين الدول الثلاث، مما سينعكس إيجابًا على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وحركة التجارة البينية.

فرص استثمارية واعدة

أضاف "عبد الحميد" في بيان صادر عنه اليوم، أن حضور القمة ممثلين عن أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية يمثل فرصة ذهبية لمصر لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة على هذه الشركات.

وأوضح أن مصر أصبحت الآن تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الكفاءات البشرية، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مناطق اقتصادية كبرى، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب البنية التحتية والتشريعات المحفزة للاستثمار.

تعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي

أكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان وقبرص، وحرص الدول الثلاث على تعزيز التعاون الاستراتيجي، سيكون لهما تأثير إيجابي كبير في زيادة أعداد السياح الوافدين من قبرص واليونان إلى مصر في الفترة المقبلة.

وأشاد بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري-اليوناني-القبرصي على هامش القمة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن الشركات العاملة في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والثروة السمكية، والبنية التحتية، وغيرها.

واعتبر أن هذا المنتدى سيعمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر في تلك القطاعات الحيوية.

مشروعات كبرى للتعاون الثلاثي

تحدث "عبد الحميد" عن مشروعات التعاون الثلاثي التي تجمع بين الدول الثلاث، منها مشروع الربط الكهربائي "جريجي" الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مصر إلى أوروبا عبر كابل بحري، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي لتبادل الطاقة مع أوروبا، ويدعم الاقتصاد الوطني بدخل كبير.

وأضاف أن هناك اتفاقية أخرى وُقعت مع اليونان في أكتوبر الماضي لتنفيذ مشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي إلى دول شرق أوروبا. وتشمل الاتفاقية تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان، بهدف نقل وتوريد الغاز الطبيعي، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.

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