مسيرة زاخرة بالإنجازات.. من هي الإعلامية ليلى رستم؟

كتب- محمد أبو بكر:

فقد الوسط الإعلامي اليوم الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، التي توفيت عن عمر 88 عامًا بعد مسيرة إعلامية زاخرة بالإنجازات.

عُرفت الراحلة بثقافتها الواسعة وأدائها المتميز الذي انعكس على برامجها التلفزيونية الناجحة، حيث استضافت أبرز الشخصيات من الأدباء والفنانين والصحفيين، ما جعلها واحدة من الأسماء اللامعة في مجال الإعلام رغم قصر مشوارها.

البداية والنشأة

ولدت ليلى رستم في 11 فبراير 1937 بمدينة القاهرة، ونشأت في الإسكندرية، وتنتمي إلى عائلة فنية، إذ كان والدها المهندس عبد الحميد رستم شقيق الفنان الراحل زكي رستم، وبدأت مشوارها الأكاديمي في مدرسة الراهبات ثم التحقت بالجامعة الأمريكية لدراسة الصحافة، قبل أن تحصل على درجة الماجستير من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة.

منذ طفولتها، أظهرت ليلى شخصية قيادية، حيث برزت كزعيمة بين أقرانها، ولم تتردد في خوض المعارك لتحقيق أهدافها، وبدأت مشوارها المهني في الإذاعة كمذيعة ربط في البرنامج الأوروبي عام 1960، ثم انتقلت إلى التلفزيون لتصبح من أوائل المذيعات المصريات، حيث استمرت سبع سنوات كمقدمة لنشرة الأخبار باللغة الفرنسية.

محطات إعلامية بارزة

قدمت ليلى رستم مجموعة من البرامج التلفزيونية التي حُفرت في ذاكرة المشاهدين، من أبرزها برامج "الغرفة المضيئة"، "نجمك المفضل"، و"عشرين سؤال"، حيث اعتمد الأخير على طرح أسئلة معلوماتية للجمهور مع وجود لجنة تحكيم، وقدمت نشرات إخبارية باللغة الفرنسية وبرنامج "نافذة على العالم".

برنامجها الأشهر "نجمك المفضل"، الذي أعده الصحافي مفيد فوزي، استضاف أكثر من 150 شخصية من رموز الفن والأدب، مثل طه حسين، نجيب محفوظ، عبد الحليم حافظ، وفاتن حمامة.

محطات صحفية ومواقف شخصية

لم تقتصر مسيرة ليلى على التلفزيون، بل امتدت إلى الصحافة، حيث عملت بجريدة "الهيرالد تريبيون" لمدة 20 عامًا، وغطت أحداث الحرب الأهلية اللبنانية كمراسلة لمجلة "الحوادث".

ومن المواقف الشخصية البارزة في حياتها، رفض عمها زكي رستم دخولها مجال التمثيل بعد أدائها دورًا مسرحيًا في الجامعة، ما دفعها للتركيز على الإعلام.

وأثارت إحدى حلقات برنامجها "نجمك المفضل" مع الفنان أحمد رمزي جدلًا واسعًا، حيث انتشرت شائعة بأن تعليقها العفوي "ياختي عليه" تسبب في طلاقها، وهو ما نفته ابنتها لاحقًا.

فقدت ليلى شقيقها الطيار نبيل رستم في حادث سقوط طائرة عام 1963، وتزوجت لاحقًا رجل الأعمال حاتم الكرداني، حيث هاجرت معه إلى بيروت بعد قرارات التأميم، وعادت إلى مصر في الثمانينيات لتقدم برنامج "قمم"، حيث استضافت رموزًا بارزة مثل الدكتور مصطفى محمود ويوسف وهبي.

حظيت ليلى رستم بتقدير واسع على مسيرتها الطويلة، حيث تم تكريمها في عام 2012 خلال منتدى الإعلام العربي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

صائدة المشاهير.. وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 87 عامًا

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