نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مدينة حلايب بالبحر الأحمر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة الأولى من مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يلقي الشيخ هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، خطبة الجمعة غدا، ويتلو القرآن الشيخ نصر أبو الجلاجل في أول تلاوة له على الهواء مباشرة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ"، وهو موضوع الخطبة الأولى الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية يختلف لكل محافظة عن الأخرى.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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