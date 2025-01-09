صائدة المشاهير.. وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 87 عامًا

كتب- محمد أبو بكر:

تُوفيت الإعلامية ليلى رستم، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تُعد واحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن علي شاشة التليفزيون المصري.

واشتهرت رستم بعدة ألقاب أبرزها "صائدة المشاهير" و"أيقونة ماسبيرو".

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهى من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا وأسهموا فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي

وقالت الهيئة: الإعلامية الراحلة قدمت عددًا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة.

وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وليلى رستم من مواليد 11 فبراير 1937، حيث توفت عن عمر يناهز 87 عامًا.

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