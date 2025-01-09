الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار غزيرة ورعدية وحبات برد على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الخميس على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة قد يصاحبها حبات البرد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية.

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