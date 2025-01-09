"طوبة" في حياة المصريين.. أبرد شهور العام "لم يُكشر عن أنيابه بعد"

القاهرة - مصراوي:

بدأ اليوم الخميس، 9 يناير 2025، شهر طوبة، المعروف بأنه أبرد شهور الشتاء في مصر، ويُجسد ذروة الطقس البارد.

يمتد شهر طوبة من 9 يناير إلى 7 فبراير وفقًا للتقويم الميلادي (الجريجوري)، ويليه شهر أمشير المميز بعواصفه الشديدة، ويسبقه شهر كيهك الذي اشتهر بقصر أيامه وطول لياليه.

تعود تسمية "طوبة" إلى الإله "أمسو" أو "طوبيا"، الذي يعني "الأسمى" أو "إله المطر"، وهو الاسم الذي أُطلق أيضًا على مدينة "طيبة" بالأقصر.

يمثل شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية، وأبردها على الإطلاق، حيث تُصاحب أيامه موجات من البرد القارس وحالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، مما يجعل برودة الطقس شغل المصريين الشاغل.

ويكون الأمر أكثر إشغالًا للمصريين مع تزايد تأثير بُرودة الطقس وسط توالي نوتي عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تمر الإسكندرية على سبيل المثال بـ18 نوة مختلفة خلال العام، منها الممطرة الشديدة، ومنها ما تسبب الرياح الشديدة بدون أمطار.

ما أصل كلمة "طوبة"؟

تشير كلمة "طوبيا" إلى الغسيل أو التطهير، ويُعرف شهر طوبة في مصر القديمة بأنه بداية موسم النمو، حيث تُزدهر الحقول وتُنبت المحاصيل بعد العواصف. وتتوالى شهور طوبة وأمشير وبرمهات على مبدأ مشترك، يُقسّم أيامها إلى 10 أيام من البرد، تليها 10 أيام عواصف، ثم 10 أيام من الدفء.

وتزخر الثقافة الشعبية بأمثال مرتبطة بالشهور القبطية، حيث يُقال: "ما شوفتش زيّ ما في مصر: مية طوبة، لبن أمشير، خروب برمهات، ورد برمودة، نبق بشنس، تين بؤونة، عسل أبيب، عنب مسرى، رطب توت، رمان بابة، موز هاتور، وسمك كيهك".

ويحتل شهر طوبة مكانة خاصة في التراث الشعبي، حيث يلجأ المصريون إلى الأطعمة والمشروبات الدافئة مثل حساء العدس، البطاطا المشوية، والسحلب، لمواجهة البرد.

التقويم القبطي

التقويم القبطي هو أحد أقدم الأنظمة الزمنية في العالم، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث الزراعي والفلكي في مصر. استُمدّ هذا التقويم من النظام الفرعوني ويبدأ من ولاية الإمبراطور الروماني "دقلديانوس" عام 284 ميلادي، تخليدًا لشهداء الأقباط الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب تمسكهم بعقيدتهم.

ورغم أن التقويم القبطي لا يُستخدم في المكاتبات الرسمية، إلا أنه لا يزال حاضرًا في وجدان المصريين، حيث يعتمد عليه الفلاحون في تنظيم دوراتهم الزراعية، لما يعكسه من تطابق مع التغيرات المناخية السنوية.

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