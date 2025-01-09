كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-1-2025، على كافة أنحاء المناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهئية العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الخميس 9-1-2025 به شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح، إذ جاءت درجات الحرارة على كافة المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 23

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22

- وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 22

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

- الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

- السويس الصغرى 11 والعظمى 22

- العريش الصغرى 08 والعظمى 21

- رفح الصغرى 07 والعظمى 20

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23

- بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 23

- أسيوط الصغرى 05 والعظمى 24

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 23

- قنا الصغرى 09 والعظمى 24

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

- الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25