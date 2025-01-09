أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة ووالأحوال الجوية المتوقعة.

حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح وأمطار رعدية.

طقس اليوم الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء والبلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من محافظة مطروح، على فترات متقطعة، قد يصاحبها حبات البرد ورعدية أحيانًا.

حالة الطقس الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025 تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 12 يناير إلى الثلاثاء 14 يناير 2025

أكملت أن الأحد 12 يناير إلى الثلاثاء 14 يناير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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