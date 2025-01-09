وزير الصحة: أزمة الدواء تم حلها بنسبة 98%.. والنواقص الحالية لها بدائل

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا تعرضنا لظروف صعبة جدا فى ملف الأدوية خلال الفترة الماضية، مبينا أن حجم سوق الدواء فى مصر يبلغ ٣٠٠ مليار جنيه سنويا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن وزارة الصحة تنفق ما بين ٣٩ و٣٥ مليار جنيه سنويا على الأدوية، موضحا أن الصيدليات الخاصة تمثل ما بين ٦٠٪؜ إلى ٧٠٪؜ من حجم سوق الدواء.

وأوضح أن مصر لديها صناعات دوائية منذ أواخر ثلاثينات القرن الماضى، مؤكدا أن مصر تنتج ٩١٪؜ من إجمالى استهلاكنا الدوائي والـ٩٪؜ الباقية أغلبها أدوية أورام صعبة التصنيع.

وتابع: افتتحنا مؤخرا مصنع لإنتاج الأنسولين يكفى الاستهلاك المحلى ويمكنه التصدير لـ٥٦ دولة حول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع أكبر شركتين فى العالم لإنتاج أدوية السكر محليا.

وأكمل: دورة إنتاج الأدوية فى مصر تستغرق ٥ شهور من بداية استيراد المادة الخام وحتى وصول الأدوية للصيدلية.

وأكد أن أزمة نقص الأدوية كانت بسبب نقص الدولار، قائلا: كنا نجتمع أسبوعيا مع محافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الدواء بحضور رئيس الوزراء للعمل على حل نقص الأدوية.

وتابع: طالبنا الأطباء بكتابة أكثر من بديل فى الروشتات لمواجهة نقص الأدوية، مؤكدا أن المواطنين اعتادوا على الدواء المصرى بعد أزمة نواقص الأدوية الأخيرة.

وأكد أنه تم التغلب على أزمة نقص الدواء، مبينا أن النواقص الموجودة فى الوقت الحالى لا تتجاوز ٢٥ مستحضرا، مع وجود بدائل لها.

واستطرد: لدينا ٢٨ صيدلية تابعة لصيدليات الإسعاف ونعمل على التوسع بشكل أكبر للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم لا يوجد بها نواقص أدوية، منوها أن هيئة الدواء المصرية هيئة مستقلة وهى المسئولة عن تسعير الأدوية.

وأكد أن تغيير سعر الصرف وصعوبة الوصول لمستلزمات الإنتاج جعل تكلفة إنتاج الأدوية أعلى من بيع سعرها، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تطلع على كل حبة دواء لتحديد السعر المناسب لها.

ولفت إلى أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين ٢٨٪؜ إلى ٣٥٪؜ وكان ذلك أمر ضرورى لاستمرار الإنتاج، مؤكدا أن الدواء المصرى هو من أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وأوضح أن أزمة الدواء تم حلها بنسبة تزيد عن ٩٨٪؜ والنواقص الحالية لها بدائل متوفرة بالصيدليات.

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