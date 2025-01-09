استضافت شريف الدسوقي.. تفاصيل أول حلقة لـريهام سعيد بعد عودتها لـ "النهار"

كتبت -داليا الظنيني:

أذيعت مساء الأربعاء، الحلقة الأولى من برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد، بعد عودتها لقناة النهار.

كانت ريهام سعيد وعدت جمهورها بأنها ستقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل و المضمون، وجاءت حلقتها الأولى تحت شعار الأمل والتحدي.

وحل الفنان شريف دسوقي الذي مر بظروف صحية قاسية الفترة الماضية، ضيفا على ريهام سعيد في أول حلقاتها بعد العودة.

وأكدت ريهام سعيد خلال الحلقة، أن اختبارات الحياة ليست للإنسان العادي وإنما لجميع النجوم أيضا، مشيرة إلى أن الصبر والتحدي على الظروف القاسية هو الذي يقود للنجاح، مطالبة بعدم الاستسلام.

وقالت ريهام: اخترت اليوم مقال عظيم ونجم أسعدنا، ولكنه مر بظروف صعبة جدا، وتم تسليط الضوء عليه في الفترة الأخيرة عندما طلب من الفنان أحمد العوضي أن يعمل معه.

وكشف الفنان شريف دسوقي، كواليس طلبه التمثيل، مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد التعليق الذى كتبه على بوست نشره العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال شريف، إنه كتب التعليق في منشور العوضي، ولم يتوقع رده نهائيًا، وذلك لوجود عدد كبير من التعليقات في منشوراته، عبر الفيديو الذى ظهر فيه، ولم يكن يعلم برد العوضي.

وأضاف: هناك الكثير من أصدقائه، طلبوا منه الدخول للرد على تعليقه، والذى قال فيه "أنا بحبك في الله، وبحبك حتى لو مش هشتغل معاك".

وكشف دسوقي، مفاجأة عن المكالمة الهاتفية، التى جمعته بالعوضي، من خلال أحد الأصدقاء، حيث أكد أن هناك عمل سيجمعهم قائلًا: "الحقيقة العوضي طلع راجل جدع وإنسان شبعان، وشقيان في الحياة، ووعدني ان هيكون في شغل بينا".

كما تحدث دسوقي خلال الحلقة عن ظروف مرضه الأخيرة، وكيف عمل على تجاوزها.

ريهام سعيد كانت قد أكدت، في تصريحات سابقة أن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي مضيفة: "سنبذل أقصى مانملك من جهد ليأتي البرنامج ملبيا لتطلعات واحتياجات المجتمع وينال ثقة المشاهدين".

من جانبه قال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن البرامج الإجتماعية ذات البعد الإنساني شديدة الأهمية وفي الوقت نفسه تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول نتمنى أن نسهم في تحقيقها.

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