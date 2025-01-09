وظائف بالبوسنة والهرسك برواتب تصل لـ 36 ألف جنيه - التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك في تخصصات متعددة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.

الوظائف المطلوبة في البوسنة والهرسك

تشمل الفرص المتاحة:

10 حدادين مسلح.

10 نجارين مسلح.

5 مثبتين وجهات/ صنايعي بناء.

مميزات العمل

وأوضحت الوزارة أن المقبولين سيتمتعون بعدد من المزايا، أبرزها:

راتب شهري يصل إلى 700 يورو "يصل لـ36 ألف جنيه مصري".

حوافز إضافية مرتبطة بالأداء.

توفير سكن مجاني تابع للشركة.

تقديم وجبات غذائية أثناء فترات العمل.

توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية.

تأمين صحي واجتماعي، بالإضافة إلى معاش.

مدة العقد سنة قابلة للتجديد.

بيئة عمل مع فريق يتمتع بخبرات وكفاءات عالية.

آلية التقديم

أكدت الوزارة أن التقديم مجاني بالكامل، دون أي رسوم أو وسطاء، ويتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم، الكائن في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، وبدأ استقبال الطلبات يوم الاثنين الموافق 6 يناير ويستمر لمدة أسبوع.

الأوراق المطلوبة

للتقديم، يجب توفير المستندات التالية:

صورة من جواز سفر ساري.

شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

العمر بين 30 و45 عامًا.

يفضل الإلمام باللغة الإنجليزية.

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