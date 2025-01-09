المناوي رئيسًا تنفيذيا للأخبار والصحافة بالشركة المتحدة ويوسف للشبكات التلفزيونية

كتب - أحمد جمعة:

‎أعلنتْ الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ، تعيينِ سميرْ يوسفْ رئيسا تنفيذيا للشبكاتِ التلفزيونية، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة.

وشغل عبد اللطيف المناوي، مناصب متعددة بين تأسيس قنوات إخبارية وإدارتها، كذا رئاسة تحرير العديد من الصحف المصرية والإقليمية وله العديد من المؤلفات في الشئون السياسية والاجتماعية وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في نيويورك.

وشارك سميرْ يوسف فقد شارك في إنشاءِ وإدارةِ العديدِ منْ القنواتِ التلفزيونيةِ الكبرى في مصرَ والعالمِ العربيِ ولديهِ خبرةُ عريضةٍ في الإنتاجِ التلفزيونيِ وإدارةُ المنصاتِ الرقميةِ.

‎ويأتي قرارُ المتحدةِ في إطارِ خطةِ ومنهجيةِ التطويرِ التي يتبناها مجلسُ الإدارةِ برئاسةِ طارقْ نورْ والتي تتضمنُ في نطاقِ أهدافها تطويرَ الأداءِ وتحقيقِ معادلةِ جودةِ القنواتِ التلفزيونيةِ و الإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيمِ جدواها الاقتصاديةِ.

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