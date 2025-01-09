نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد

كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الأيام الماضية بمختلف أسواق محافظات الجمهورية وموعد انخفاضه.

وقال أبو صدام خلال تصريحاته لمصراوي، إن سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الأخيرة يرجع لانخفاض درجات الحرارة حيث يرتفع الطلب على الليمون طوال فصل الشتاء نظرا لدوره في مكافحة العدوى البكتيرية وأدوار البرد التي تنشر خلال فترات البرودة والصقيع، بالإضافة إلى إقبال المواطنين للشراء عليه خلال الفترة الحالية لتخزينه "ليمون مخلل" كأحد استعدادات شهر رمضان الكريم .

وأوضح أبو صدام أن نسبة الأراضي المزروعة بشجر الليمون 41 ألف فدان مشيرا إلى أنها مساحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المحلية الأمر الذي أدى إلى إرتفاعه بشكل جنوني خلال الفترة الحالية.

واختتم أبو صدام حديثه موكدا أن أسعار الليمون ستنخفض بنسبة 60% نهاية شهر مارس المقبل مع إنتهاء فترات البرودة وشهر رمضان.

وشهدت أسعار الليمون خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بمختلف الأسواق إذ وصل سعر الكيلو منه لـ 80 جنيه في بعض المناطق.

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