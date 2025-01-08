قيمة وموعد صرف منحة رمضان لعمال التراحيل بالزيادة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عمال التراحيل المقبلة 2025.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن منحة شهر رمضان 2025 لعمال التراحيل سيتم صرفها بالتزامن مع حلول الشهر الكريم.

وصرح أن قيمة المنحة، التي كانت تبلغ 500 جنيهًا، قد تم رفعها إلى 1000 جنيهًا بقرار من وزير العمل، محمد جبران.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح أن الوزارة توفر ست منح سنوية لفئات العمالة غير المنتظمة، وتشمل: منحة شهر رمضان المبارك، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة المولد النبوي الشريف، منحة عيد الميلاد المجيد، ومنحة عيد العمال.

تفاصيل وثائق التأمين الجماعي

في سياق متصل، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل وثائق التأمين الجماعي التي أصدرتها الوزارة خصيصًا لعمال التراحيل، وتشمل هذه الوثائق مبالغ تعويضية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إضافة إلى تغطية تكاليف العلاج حتى 20 ألف جنيه.

أضاف الوزير أن الوزارة تقدم أيضًا منحًا مالية لدعم العمالة في حالات استثنائية، مثل العمليات الجراحية التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه، أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى التي تُمنح عنها 50 ألف جنيه، ويحصل العامل على 2000 جنيه عند الزواج.

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