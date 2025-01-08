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عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث تصادم بـ"القاهرة الإسكندرية"

11:44 م الأربعاء 08 يناير 2025

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي السريع بعد كوبري طوخ، بعد توقفها بسبب اصطدام سيارة جامبو بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق، دون إصابات، حيث تم أعمال رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور في الاتجاهين، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

البداية عندما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، بلاغاً يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة جامبو بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق، دون اصابات، وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة باستخدام أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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